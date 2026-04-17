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大行報告 | 寧德、贛鋒、天齊、農行、藍思、網易及內需股最新評級/目標價，一表盡掌握

17/04/2026

中國銀河大華繼顯齊齊上調寧德時代(03750)目標價，分別看726元及723元

富瑞大升贛鋒鋰業(01772)目標至75.82元，亦上調天齊鋰業(09696)目標至57.3元

花旗微升農行(01288)目標價，由6.1元上調至6.94元

 

大行報告 | 寧德、贛鋒、天齊、農銀、藍思、網易及內需股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

 

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 17:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2026 16:40
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