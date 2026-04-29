大行報告 | 比亞迪比電績後大行點睇？平保、中海油同中煤能源最新評級/目標價係…一表盡掌握
29/04/2026
．大摩、瑞銀對比亞迪(01211)績後看法不變，維持原有目標價及評級
．富瑞及中信里昂齊下調比亞迪電子(00285)降至29元目標價
．3間大行點評平保(02318)，目標最高看88元最低看74元
重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此
另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評比亞迪及大市，立即重溫
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