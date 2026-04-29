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大行報告 | 比亞迪比電績後大行點睇？平保、中海油同中煤能源最新評級/目標價係…一表盡掌握

29/04/2026

大摩瑞銀比亞迪(01211)績後看法不變，維持原有目標價及評級

富瑞中信里昂齊下調比亞迪電子(00285)降至29元目標價

．3間大行點評平保(02318)，目標最高看88元最低看74元

 

大行報告 | 比亞迪比電績後大行點睇？平保、中海油同中煤能源最新評級/目標價係…一表盡掌握

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評比亞迪及大市，立即重溫

 

 

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中國太保(02601)首季盈利達百億人幣多賺4%，壽險新業務價值增9.6%

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 18:48
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