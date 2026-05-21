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大行報告 | 百度、B站、網易、小米，阿里及寧德時代最新評級/目標價，一表盡掌握

21/05/2026

德銀摩通齊升百度(09888)目標價，分別看186元及225元

中銀國際華泰齊降嗶哩嗶哩(09626)目標至240及214.5元，麥格理則升至233.5元

麥格理網易(09999)目標價維持264元，維持跑贏大市

 

大行報告 | 百度、B站、網易、小米，阿里及寧德時代最新評級/目標價，一表盡掌握

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 20:53
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