大行報告 | 百度、B站、網易、小米，阿里及寧德時代最新評級/目標價，一表盡掌握
21/05/2026
．德銀及摩通齊升百度(09888)目標價，分別看186元及225元
．中銀國際及華泰齊降嗶哩嗶哩(09626)目標至240及214.5元，麥格理則升至233.5元
．麥格理將網易(09999)目標價維持264元，維持跑贏大市
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