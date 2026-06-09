大行報告 | 比亞迪、吉利、蔚來、中海外及資源股最新評級/目標價，一表盡掌握
09/06/2026
．德銀、摩通齊點評比亞迪(01211)，目標分別看127.5元及124元
．花旗升中海外(00688)目標至18.2元，維持買入評級
．高盛點評多隻資源股，其中升神華(01088)目標至45元維持中性
其他遭美國列軍工企業相關新聞：
大國博弈 | 多間中企遭美國列軍工企業名單，藥明康德下挫百度比亞迪微升，邊隻仍可吼？
異動股 | 藥明康德挫半成，被美國國防部認定涉軍中企
【大國博弈】美國更新中國涉軍企業名單，京：反對無理打壓中國企業
【大國博弈】阿里巴巴:被納入中國軍工企業名單是一個錯誤，對歪曲公司形象行為採法律行動
【大國博弈】百度︰被列入美國國防部中國軍工企業名單並無正當理由，採購限制不會影響公司業務
【新股上市】百度(09988)：崑崙芯在港、滬分拆及上市計劃進展順利
《Ａ股焦點》藥明康德AH均跌超4%，稱美國錯誤認定其為中國軍工企業
《Ａ股行情》滬綜指高開0.46%，美國將阿里、比亞迪等企業列入涉軍名單
【大國博弈】美國將阿里巴巴、比亞迪等列入協助中國軍方企業名單
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽