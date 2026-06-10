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大行報告 | 瑞銀維持太古A目標價$72.7國泰$14.9，大摩續看藥明康德$155

10/06/2026

瑞銀維持太古A(00019)目標價72.7元及國泰(00293)14.9元

．多間大行點評藥明康德(02359)，大摩續看其目標155元

摩通下調海爾智家(06690)目標至25元，維持超配評級

 

大行報告 | 瑞銀維持太古A目標價$72.7國泰$14.9，大摩續看藥明康德$155

 

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