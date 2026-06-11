  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

大行報告 | 快手、智譜、MiniMax、美團及航空股最新評級/目標價，一表盡掌握

11/06/2026

摩通大幅調升快手(01024)目標至71元，評級由中性升至超配

招銀國際首予智譜(02513)及MiniMax(00100)目標，分別看1503.9元及570元

滙證點評航空股，其中國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)齊籲減持

 

大行報告 | 快手、智譜、MiniMax、美團及航空股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02442

怡俊集團控股

59.000

異動股

01519

極兔速遞－Ｗ

8.250

異動股

00929

國際精密

0.890

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02442 怡俊集團控股
  • 59.000
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 8.260
  • 00929 國際精密
  • 0.890
  • 01912 康特隆
  • 2.020
  • 02738 華津國際控股
  • 0.048
股份推介
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 13.930
  • 目標︰$16.20
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.420
  • 目標︰$17.50
  • 01088 中國神華
  • 45.300
  • 目標︰$51.00
  • 03336 巨騰國際
  • 4.320
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 115.400
  • 目標︰$128.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 106.900
  • 00388 香港交易所
  • 372.600
  • 00700 騰訊控股
  • 458.800
  • 00981 中芯國際
  • 72.200
  • 00005 滙豐控股
  • 135.000
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 5.000
  • 目標︰$6.20
  • 03968 招商銀行
  • 48.060
  • 目標︰$53.00
  • 01768 鳴鳴很忙
  • 377.600
  • 目標︰$420.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/06/2026 12:45  《午市前瞻》拆解內地兩萬億元建數據中心大計，專家稱未必衝擊阿里AI回報

11/06/2026 12:08  恒指半日跌271點報24136，近一年來首穿兩萬四，阿里挫半成

11/06/2026 11:28  【反內捲】北京市監局約談淘寶、京東等五家電商，指「百億補貼」實際投入不明

11/06/2026 12:18  康方生物(09926)擬最多2億元購股份，主席及高管擬最多5000萬元增持

11/06/2026 10:36  【ＳｐａｃｅＸ招股】美國科技股上周遭狂拋，規模創2008年以來最大

11/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入82.43億元，買盈富基金沽阿里

11/06/2026 09:05  【大行炒Ｄ乜】摩通升快手目標近五成兼升級至超配，滙證削國泰目標

11/06/2026 11:37  《財資快訊》美電升報7.8362，隔夜拆息較上日微升至2.02%

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

加息 | FOCUS | CPI見頂還看油價，沃什首秀最怕鷹派狙擊？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 憂AI回報受內地2萬億元建數據中心影響，股價再插半成可否博反彈？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 拆解內地兩萬億元建數據中心大計，專家稱未必衝擊阿里AI回報新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

IKEA 榴槤雪糕︱D24榴槤牛奶新地$9＋新口味D163葫蘆榴槤肉＋千層撻酥＋巴斯克蛋糕
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘｜傳內地豪擲萬億建數據中心 | 旗艦店大電影輪番上陣泡瑪返炒？ | 拆解5月內地汽車零售數據新文章
人氣文章

玩樂假期

啟德打卡熱點︱草間彌生3米高墨綠色《南瓜》新登場＋雙子匯露天廣場免費展出
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

林憶蓮《迴響》香港站：廣播劇《日與夜》與留白的想像
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

掛毛公仔已過時？張員瑛同款Medicube氣墊梳、蝴蝶結唇膏，3款日韓爆紅手袋掛飾推薦！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

女人的第六感很準確？當然也有賴男人留下一堆出軌的蛛絲馬跡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全｜50歲男食炒飯致器官衰竭險死，醫生揭1毒素高溫殺不死勿亂食
人氣文章
飲食陷阱｜100%橙汁可能是糖水？營養師揭濃縮果汁真相，教3招看清成分 新文章
人氣文章
名人保養｜59歲港姐冠軍楊寶玲凍齡現身，皮膚白滑無縐紋，歷兩次離婚再婚情訂初戀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 14:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 14:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 14:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/06/2026 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS11/06/2026
加息 | FOCUS | CPI見頂還看油價，沃什首秀最怕鷹派狙擊？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第104天，美伊連夜互轟，臨時停火名存...

11/06/2026 09:12

中東戰火

中東戰火和高加索連成一線？阿塞拜疆是關鍵

10/06/2026 18:49

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區