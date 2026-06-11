大行報告 | 快手、智譜、MiniMax、美團及航空股最新評級/目標價，一表盡掌握
11/06/2026
．摩通大幅調升快手(01024)目標至71元，評級由中性升至超配
．招銀國際首予智譜(02513)及MiniMax(00100)目標，分別看1503.9元及570元
．滙證點評航空股，其中國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)齊籲減持
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11/06/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 14:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 14:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 14:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/06/2026 14:05
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