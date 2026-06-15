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大行報告 | MiniMax、智譜、宏橋及資源股最新評級/目標價，建滔積層板牛看$100中鋁熊看$7.5

15/06/2026

摩通大削MiniMax(00100)目標至400元，評級則降至中性

中信証券首予智譜(02513)目標1625元。籲買入

高盛中國宏橋(01378)及中鋁(02600)目標價，分別看26元及7.5元

 

大行報告 | MiniMax、智譜、宏橋及資源股最新評級/目標價，建滔積層板牛看$100中鋁熊看$7.5

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 01:17
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