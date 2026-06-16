大行報告 | 中海油、恒瑞、農夫山泉、友邦、內需股及鋰業股最新評級/目標價，一表盡掌握
16/06/2026
．中信里昂上調中海油(00883)目標價，由32元升至36元
．摩通下調恒瑞醫藥(01276)目標至68元，評級則由中性升至超配
．伯恩斯坦首評農夫山泉(09633)，目標看53元並評跑贏大市
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16/06/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 17:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 17:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2026 16:40
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