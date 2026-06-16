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大行報告 | 中海油、恒瑞、農夫山泉、友邦、內需股及鋰業股最新評級/目標價，一表盡掌握

16/06/2026

中信里昂上調中海油(00883)目標價，由32元升至36元

摩通下調恒瑞醫藥(01276)目標至68元，評級則由中性升至超配

伯恩斯坦首評農夫山泉(09633)，目標看53元並評跑贏大市

 

大行報告 | 中海油、恒瑞、農夫山泉、友邦、內需股及鋰業股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

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16/06/2026 16:36  《本港經濟》本港3至5月失業率為3.7%，符合市場預期

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16/06/2026 11:36  彭博：港股7月將迎最大解禁潮，料解禁市值達2553億元，包括藍思科技、MiniMax及智譜等

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