大行報告 | 百勝最新目標價$455.13，Minimax$860，周大福$16.8
17/06/2026
．花旗升百勝中國(09987)目標至455.13元，維持買入評級
．高盛下調Minimax(00100)目標價，由1000元降至860元
．廣發看周大福(01929)目標16.8元，籲買入
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 17:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 17:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2026 16:40
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