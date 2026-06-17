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大行報告 | 百勝最新目標價$455.13，Minimax$860，周大福$16.8

17/06/2026

花旗百勝中國(09987)目標至455.13元，維持買入評級

高盛下調Minimax(00100)目標價，由1000元降至860元

廣發周大福(01929)目標16.8元，籲買入

 

大行報告 | 百勝最新目標價$455.13，Minimax$860，周大福$16.8

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 17:28
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