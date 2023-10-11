結合銀行產品與稅務顧問 J&K抓緊本地市場定位 力拓大灣區業務

全港中小企數目逾34萬間，佔本港企業總數超過98%，是重要的經濟動力。然而，中小企經常面對資金不足、周轉困難等問題，但要取得銀行融資卻往往並非易事。雖然市場上有會計或企業財務顧問，為中小企提供銀行融資顧問服務，但往往未能全面針對中小企的需要。創立13年的深鑽財稅策劃（下稱J&K）便將會計及企業財務顧問結合，能因應銀行要求協助中小企預備所需財務資料，提高申請貸款的成功率。J&K並與銀行合作，開闢全新的API，助中小企加快銀行開戶程序。



J&K董事總經理趙展鵬 （Johnny）指出，坊間有不少提供銀行融資顧問服務的公司，大多是由前銀行從業員經營，透過運用自己過去的銀行經驗，給予客戶意見。雖然這些顧問公司熟悉銀行產品，卻未能結合稅務上的安排，亦未必留意財務報表上的細節，難以全面協全客戶申請銀行貸款。「另一方面，坊間的稅務或會計顧問公司雖然熟悉稅務安排，但對銀行融資審批要求卻未必了解，以至未能協助中小企預備最合適的稅務及信貸資料爭取融資。



銀行背景出身 深明中小企需要



同樣出身自銀行界的Johnny，深明中小企在申請銀行融資方面的痛點，因而善用自己的銀行背景，同時聘請擁有會計專業的員工，將銀行融資產品與稅務、財務報表等結合，以提高客戶取得融資的成功率，令稅務安排做得更好。他指出，「中小企要取得銀行貸款困難重重，亦未必有能力聘請專業會計師處理財務紀錄文件，一般只會聘請普通文員協助記帳。不過銀行審批企業貸款時，通常要求公司提供應收帳明細，而許多時候中小企都未能提供，以致不獲審批。」



J&K則具備相關專業知識與經驗，可透過收集客戶的帳目、單據等資料，幫助客戶編製銀行作為貸款額度審核基礎的應收帳明細文件（Aging Report），協助客戶提供各類適用的財務資料予銀行，助中小企更易取得貸款。





與本地大行建立API 助企業加快開戶



隨着資訊科技發展，J&K亦將科技元素融入業務中。目前，J&K正跟本地一家大型銀行正合作，建立API聯網，讓J&K的本地客戶可透過該公司網頁，直接向該銀行申請開戶，包括遞交資料，甚至預約開戶時間，過程中更可檢視開戶進度。有關渠道預計今年底可開通，正式投入服務。目前，能與銀行建立如此夥伴關係的財稅顧問公司不多，J&K是其中之一；Johnny認為，全因過去幾年J&K過去幾年與該銀行緊密合作，因而獲得信任。





不過Johnny表示，這只是建立API聯網第一階段的合作，下一階段希望能將有關服務拓展至大灣區的客戶，協助有意來港設立公司的內地企業，毋須親身來港前往銀行，都可透過有關API在港開戶，並以視訊作開戶見證，完成開戶事宜。



幫中小企借力打力 助內地企業走出去



除協助本港及內地申請銀行融資、開戶等業務，J&K亦善用各式社交平台，為廣大中小企提供不同的財務資訊；例如之前透過Facebook分享銀行產品資訊，以及政府不同的中小企資助計劃的操作、案例參考等，包括「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD Fund）、科技券（TVP）等。Johnny說：「我們希望幫助中小企借力打力做生意、改善營商環境。」



Johnny補充，年多前J&K開將將業務重心轉移至大灣區，為內地企業擔當連繫中港的橋樑。為此，該公司今年在內地增設一支市場推廣團隊，拍攝影片，透過在微信、小紅書、TikTok等內地社交媒體，向內地企業介紹如何透過香港銀行體制、產品等，幫助他們邁向國際。而J&K於經濟通舉辦的「2023中小企智創營商大獎」中，便贏得傑出大灣區中小企獎。「能夠得到如此專業的機構及來自各大商會評委的認同，這為公司在大灣區的發展注下強心針。希望憑藉我們十多年的經驗，能夠幫助內地企業走出去。

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