【高息定存】中銀降7天港元短存息至8厘，花旗3個月息減至5厘

美國聯儲局連續4次會議維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持在5.25厘至5.5厘，本港多間銀行下調港元定存年息，銀行對港元資金需求有所下降，中銀香港下調7天港元定存息至8厘，起存額為5萬元適用於「特優港元定期存款」，「綜合理財服務」的個人銀行客戶，透過兌換現有外幣資金開立等值港幣5萬元或以上，客戶透過網上銀行或手機Apps、分行或電話以新資金辦理。

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花旗下調3個月港元定存年息至最高5厘，存額為5萬至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬元港元。

另外，大新下調3個月及6個月港元定存年息至4.4厘及4.2厘，起存額100萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

撰文：經濟通採訪組

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