  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

機管局零售債首掛收報101.6元，一手帳面賺160元

06/02/2024

　　機管局零售債券(04701)首日掛牌，今早（6日）開報101元，較發行價100元高1%，全日收報101.6元，升1.6%，成交3439.6萬元，以每手100股計，不計手續費，每手帳面賺160元。

 

（Tony攝）

 

　　機管局指，零售債券收到合共約17.52萬份有效申請，涉及認購債券本金金額為156.91億元，以發行總額50億元計，超購2.1倍，每人穩獲兩手，最多獲發3手。

 

零售債券具標誌性意義

 

　　財政司司長陳茂波出席發行儀式致辭時表示，是次機場零售債券超額認購，成績令人鼓舞。他表示，該債券有標誌性意義，讓投資市場多一個穩定和安全投訴選項，亦符合政府推動普惠金融的目標，讓大眾體會到金融中心發展的實質好處；機場零售債券亦為其他非官方機構做好榜樣。

 

三跑有助機場容量增加五成

 

（Tony攝）

 

　　香港機場管理局主席蘇澤光則表示，三跑計劃耗資140億元，機管局選擇靠投資市場融資，是為了減輕對公共財政負擔，亦增加債券市場多元化和流通量，讓公眾有份參與。

 

　　他又提到，機管局在疫情期間努力推進三跑項目，有信心今年內可完成，並會按需要逐步投入服務。三跑項目完成後，機場容量將可增加50%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

09993

金輝控股

2.400

異動股

01118

高力集團

0.940

異動股

08627

旅橙文化

0.115

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09993 金輝控股
  • 2.400
  • 01118 高力集團
  • 0.940
  • 08627 旅橙文化
  • 0.115
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 4.070
  • 01821 ESR
  • 10.140
股份推介
  • 00547 數字王國
  • 0.410
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 52.350
  • 目標︰$57.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.450
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.840
  • 目標︰$10.00
  • 03968 招商銀行
  • 31.750
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 59.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.850
  • 00700 騰訊控股
  • 291.400
  • 00001 長和
  • 42.600
  • 00388 香港交易所
  • 254.000
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 14.600
  • 目標︰--
  • 00123 越秀地產
  • 5.490
  • 目標︰$7.00
  • 02600 中國鋁業
  • 4.120
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2024 16:39  《盤後部署》恒指升勢穩續向萬七關邁進，聯塑五連陽目標4.5元

22/02/2024 18:11  國泰(293)1月載客量按年升66.4%，貨運量升20.7%

22/02/2024 15:47  夏寶龍：與各界謀劃香港新發展，中央繼續支援香港拓展航空網路

22/02/2024 16:44  李嘉誠以362億美元身家蟬聯福布斯香港首富，李兆基排第二

22/02/2024 17:17  信置(00083)中期基礎盈利升約5%，物業銷售收入升70%

22/02/2024 17:49  【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒７７億元，買中海油沽中藥

22/02/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】滙控、恒生績後大行點評，摩通升九置至中性

16/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》信義光能受惠國策，中短線目標價８銀

22/02/2024 16:59  《財資快訊》美電升報７﹒８２１６，兩周至一年期拆息均維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

香港新聞| 夏寶龍抵港考察調研7天，李家超等到機場迎接新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞 | 生還漁民指控遭台巡防艇撞翻，大陸要求嚴懲責任人新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】業績驚艷「拯救世界」，英偉達最新兩懸念新文章
品味生活
生活
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

尖沙咀歎日廚主理壽喜燒！食靚和牛、日本蠔！嫩滑京都姬牛VS橄欖牛有咩分別？必食武士生蠔海鮮杯/ 濃味橄欖牛捲鵝肝/ 出色黑芝麻布丁
人氣文章

娛樂情報

趙善恆恆仔｜譚杏藍被網民洗版鬧爆「派帽」！小花回應否認出軌：問心無愧！暗寸恆仔ToNick開騷博宣傳？
人氣文章

娛樂情報

黃偉文倫敦時裝展發生意外險死！爬起等睇騷時頭痛堅持要睇完！Wyman：這幾乎變了遺照！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

與初老肌膚皺紋說再見！貴婦級逆齡護膚新品：Dior玫瑰再生晚霜、Givenchy奢華蕾絲面膜、Incellderm積雪草精華，抗老超有感！
人氣文章

Art & Living

《The New Look：時尚戰場》：走進傳奇設計師Christian Dior和Coco Chanel的世界，重新定義女性時尚
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年後改善飲食！3款澱粉食物代替白飯，對衡「高血糖」、胰島素阻抗！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
即棄餐具、飯盒為禍？美國研究發現：過量攝入塑化劑孕婦早產風險增5成！專家：留意這14種日常物品 + 6大飲食重點
人氣文章
減肥瘦身 | 308磅內地女患多囊卵巢症決心減磅！2年激減132磅？「絕不節食」瘦身方法公開！ 一動作有利促進血液循環助減肥新文章
人氣文章
21歲女網上控訴遭「軟禁」2個半月：我要瘋了！嚴母禁返學、聯絡朋友誘發抑鬱症！精神科醫生：身邊人切忌做一件事
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 21:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港政情22/02/2024
香港新聞| 夏寶龍抵港考察調研7天，李家超等到機場迎接
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金