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【高息定存】恒生3及6個月存息失守4厘，東亞3個月4.25厘

07/02/2024

　　美國聯儲局今年首次會議決定不減息，但市場普遍預期今年會減息，多間銀行均減港元存息，當中恒生定期息全線失守4厘，3個月最高3.8厘，6個月息僅3.7厘；起存額1萬元，適用於優越私人理財戶口可透過網上銀行、手機App、電話或分行辦理。而優進理財客戶透過分行或電話，以1萬元承造定期，6個月息僅3.5厘。

 

（資料圖片）

 

　　另一邊廂，東亞逆市推新定存息，顯卓理財或顯卓私人理財客戶，以舊資金經銀行或手機app辦理，1萬元起存，3個月息有4.25厘，6個月有4.1厘。

 

WeLab10萬起存可抽智能電話

 

　　年近歲晚，有銀行出奇招吸納存戶，虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）就推出「GoSave賞息賞機大抽獎」，在2月8日或之前，以10萬元開立指定的6個月4.2厘定期存款，即可參加大抽獎，該行會在2月6日至2月9日，每天抽出3位得獎者，送出Apple iPhone 15 Pro Max(512 GB)；定存金額達20萬或30萬元，更可分別獲3次及5次抽獎機會。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

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