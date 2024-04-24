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高息定存 | 建行亞洲推6厘高息優惠，有邊間銀行減息仍有4厘？

24/04/2024

　　市場料減息步伐或會延遲，有銀行在息口前景不明下仍推出定存優惠，更再現6厘高息。於建行亞洲分行以100萬元開立3個月定存的全新貴賓理財客戶，當中之首10萬元可享高達6厘特惠年利率，優惠期至今年5月31日，名額有限，先到先得。

 

高息定存 | 建行亞洲推6厘高息優惠，有邊間銀行減息仍有4厘？

（資料圖片）

 

創興銀行3個月定存息險守4厘

 

　　近日接連有銀行減息，當中創興銀行起存額50萬元以上，並以「雲利率」客戶身份透過網上銀行辦理3個月港元定存，年利率被調低0.15厘至4.05厘。起存額100萬元的客戶透過分行辦理3個月定存，年利率也調低0.15厘至4厘。

 

　　另外，於華僑銀行公司客戶以新資金辦理1個月、6個月、9個月及12個月的客戶，年利率都分別調低至0.95厘、3.8厘、3.75厘及3.75厘。

 

　　同時，虛擬銀行天星銀行9個月定存也減少0.2厘至3.7厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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