  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

高息定存 | 一周高息合集，一文睇清月底到期高息優惠尾班車

23/06/2024

　　2024年將近過半，雖然市場對美國何時開始減息的預期一再延後，但通脹數據持續現降溫跡象，下半年仍有大機會減息一至兩次。本港銀行即將迎來半年結，多家銀行個別的定存優惠將於6月底屆滿，投資者要乘上港元高息定存的「尾班車」，未來一個星期可能是最後時機。

 

一周高息合集 | 一文睇清月底到期高息優惠尾班車

（資料圖片）

 

　　中小銀行為吸納新高端客所推出的優惠尤其「搶眼」，建行亞洲的全新貴賓理財客戶透過分行以100萬港元開立3個月定存，當中之首10萬元可享6厘特惠年利率，其餘90萬元亦有4.25厘息，優惠期暫至6月30日。

 

　　華僑銀行全新或晉升為「宏富理財」的客戶於分行存入100萬或以上新資金，並開立128日定期存款，除了可享4.12厘息率外，更有額下現金獎賞1950元，相當於額外0.55厘，即最高達4.67厘，推廣期至本月29日。

 

　　創興銀行3個月高見5厘息，需透過分行以指定貨幣兌換成港元並同時開立定期存款，20萬起存，優惠於本月29日屆滿。

 

　　花旗銀行私人客戶業務之新客戶3個月可享年利率4.5厘，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000元港元，優惠期至本月30日。

 

　　傳統大行方面，中銀香港1個月4.8厘的優惠期暫至6月30日，適用於全新客戶透過手機Apps辦理，存款額限於1萬至10萬元。

 

　　滙豐銀行的全新卓越理財客戶新資金定期存款優惠也將於本月30日到期，3個月可享4.2厘，存款額1萬元起。

 

　https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=136998

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

00288

萬洲國際

5.070

異動股

01038

長江基建集團

42.600

異動股

00101

恒隆地產

6.640

更多生財有道

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,150.33
    +15.57 (+0.040%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,464.62
    -8.55 (-0.156%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,689.36
    -32.23 (-0.182%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌256.241
變動率︰-1.559%
較港股︰-0.45%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌36.060
變動率︰-1.702%
較港股︰-1.34%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌67.904
變動率︰-1.806%
較港股︰-0.36%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.768
變動率︰-2.109%
較港股︰-0.84%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.140
變動率︰+6.393%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌28.100
變動率︰-2.022%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.860
變動率︰-2.771%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌26.350
變動率︰-3.832%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌126.570
變動率︰-3.219%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌225.860
變動率︰-3.902%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.550
變動率︰-5.405%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌23.930
變動率︰-6.487%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/06/2024 06:05 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/06/2024 06:05 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00288 萬洲國際
  • 5.070
  • 01038 長江基建集團
  • 42.600
  • 00101 恒隆地產
  • 6.640
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.117
  • 02800 盈富基金
  • 18.400
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 3.050
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.890
  • 目標︰$5.20
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.750
  • 目標︰$23.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.200
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 68.150
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.360
  • 00700 騰訊控股
  • 381.400
  • 00001 長和
  • 36.550
  • 00388 香港交易所
  • 257.400
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.790
  • 目標︰$9.20
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 136.800
  • 目標︰$145.00
  • 01378 中國宏橋
  • 12.220
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 01199 中遠海運港口
  • 5.440
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 24.550
即時重點新聞

21/06/2024 16:44  《盤後部署》恒指跌幅擴大失守50天線，青啤料見底可候低買入

21/06/2024 18:49  煤氣公司計劃8月起加價4.8%

21/06/2024 15:43  財庫局：單月破產數字不反映經濟實況，強調香港經濟正穩步上揚

21/06/2024 17:54  【比特幣】渣打據報成立比特幣和以太幣現貨加密貨幣交易部門

21/06/2024 16:02  《本港樓市》中原CCL按周跌0.8%，料月底將跌破撤辣前低位

21/06/2024 17:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒７８億元，買建行沽兗礦

21/06/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩降光伏股目標，唱好資源股，升招金評級

21/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價４０銀

21/06/2024 17:05  《財資快訊》美電穩報７﹒８０２７，九個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指最近陷悶局，惟新股市場熾熱新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周焦點 | 吉利汽車公布季度業績，美國公布首季GDP終值新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，一文睇清月底到期高息優惠尾班車新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

甜品推介 | 夏日消暑食甜品！盤點港九必食人氣店︰觀塘Gelato人龍店搬新舖！日本人主理正宗刨冰、米芝蓮都讚椰子糊
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業英語 │ 聚餐應酬點用英文講「我請客」？公開6大實用情境+14個成功交談必備Expressions！暢所欲言助建立合作關係！
人氣文章

著數速遞

永安百貨大減價！2折起買Estée Lauder護膚品、Hallmark行李箱！$100任揀3件廚具！買滿$400起竟可抽機票飛歐洲日韓泰！即睇減價日期+優惠詳情
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

《荒野謎團》第二季開播！以跨時代美學，衝擊視覺和傳統觀感
人氣文章

Watch & Jewelry

Tiffany & Co. 最新Blue Book 系列！以日月星辰、無垠宇宙為靈感，將璀璨融入珠寶中
人氣文章

Beauty

潮濕日子份外昏沉？祛濕瑜伽動作推介：從下犬式、金字塔式到戰士一式，消腫兼Relax！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
跟新冠算帳新文章
人氣文章
夏至湯水 │ 中醫拆解夏至5大健康問題！腸胃不適、濕疹爆發！清熱解暑推介12種食材+冬瓜薏米湯新文章
人氣文章
甲醛 ｜ 新居入伙兩周即眼乾、喉嚨痛、失聲！揭傢俬甲醛超標60倍！長期吸入增患鼻咽癌、腸癌風險！邊3種家具最高危？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/06/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2024
港股 | 蕭猷華：恒指最近陷悶局，惟新股市場熾熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金