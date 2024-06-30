高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶短期定存，3個月定存利率誰稱冠？

美國經濟數據疲弱，市場普遍預期美國今年將會減息，但本港銀行仍然以高息吸納港元資金，工銀亞洲3個月港元定存高達6厘，存款額為1000元至10萬元，適用於「e開戶定期優惠」全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」；另外創興3個月港元定存亦有5厘，起存額為20萬元，適用於客戶透過分行以指定貨幣兌換成港元並同時開立定期存款。

（資料圖片）

另外，花旗3個月港元定存亦高達4.5厘，存款額為5萬元至800萬元，花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000元。



https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=137131

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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