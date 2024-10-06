高息定存 | 一周高息合集，多家銀行加定存息，3個月重返4厘！

港股造好，帶動市場對港元的需求增加，多家銀行上調定存息，當中，3個月存期重上4厘，4個月最高達3.7厘。大新銀行推3個月港元定存年息高達4厘，存額由10萬元至50萬元，適用於「特選分行」定期優惠，全新VIP客戶透過指定分行成功開立VIP理財戶口以新資金辦理。

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信銀3個月存息加至3.85厘

信銀國際上調3個月港元定存年息至3.85厘，起存額為10萬元。至於入場門鑑較低，該行亦設有3個月年息3.75厘港元定存，起存額為1萬元，客戶可透過inMotion手機程式或網上辦理港元定期存款服務。

渣打新增4個月定存息3.7厘

渣打銀行新增4個月港元定存，年息可達3.7厘，起存額為150萬元，全新「優先理財」或「優先私人理財」出糧客戶，可於分行辦理。另外，大眾銀行亦上調3個月港元定存年息至3.7厘，起存額為5萬元，新舊客戶可以新舊資金辦理港元定存。

螞蟻銀行新增兩年期3厘息

虛擬銀行方面，MOX BANK新增3個月定存息，年息達3.2厘，起存額為50萬元，客戶可透過手機程式以新資金辦理。另外，螞蟻銀行亦新增24個月港元定存，年息達3厘，起存額為30萬元，客戶透過手機程式以新資金辦理。

高息定存 | 大新推3個月定存息4厘，信銀6個月加至3.5厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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