高息定存 | 一周高息合集，多家銀行加定存息，邊間3個月有5厘？

特朗普再度當選美國總統，「特朗普2.0」令環球金融市場添變數，加上年底資金緊張，本周多間銀行上調港元定期存款年利率，主要集中在3個月存款期，3個月現時最高見5厘，屬兌換資金優惠，若非兌換資金，亦有4厘。

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大新及恒生3個月高達4厘及3.6厘

大新銀行3個月及6個月港元定存息，分別上調至4厘及3.5厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

恒生銀行3個月港元定存息再加至3.6厘，另新增4個月及6個月3.6厘及3.4厘，起存額為100萬元，適用於優越理財／優越私人理財戶口透過電話或分行辦理。

創興3個月5厘兌換資金優惠，「雲利率」達3.9厘

創興銀行3個月存期有5厘，但只限兌換資金，由指定外幣兌換成港元、再開立定期存款，起存額需為20萬港元。另外，創興銀行亦設有「雲利率」港元定存，3個月年息高達3.7厘，起存額為50萬元，上限5000萬元，適用於全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps／網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款可享「雲利率」加0.2厘特優年利率，即3個月港元定存最高可享3.9厘。

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表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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