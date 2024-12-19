高息定存 | 創興3個港元定存高達4厘，富邦4個月加至3.8厘

美國聯儲局議息後一如市場預期減息0.25厘，為今年連續第3次會議下調利率，部分本地銀行上調港元定存年息，以吸引更多港元資金。

（資料圖片）

創興3個港元定存優惠高達4厘

創興上調3個月港元定存年息至3.8厘，存額由50萬至5000萬元，適用於全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps/網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款可享「雲利率」+0.2%特優年利率(即50萬-5000萬3個月可享4厘)。

富邦4個月港元定存加至3.8厘

富邦4個月港元定存加至3.8厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理；另5個月可享3.8%。另外，集友上調1個月港元定存至高達3.35厘，存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行/網上銀行以新資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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