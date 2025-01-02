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高息定存 | 工銀亞洲推3個月5厘息搶新客，招商永隆推快閃優惠

02/01/2025

　　2025年首個交易日，港元拆息全線走軟，多家銀行推出港元定存新優惠吸新客，但亦有部分銀行下調港元定存息率。當中，工銀亞洲推出手機銀行「e開戶」新客優惠，為客戶提供3個月定存高達5厘年利率優惠，存款金額最低為1000元，累計存款金額最高為10萬元，優惠期至3月31日。

 

高息定存 | 工銀亞洲推3個月5厘息搶新客，招商永隆推快閃優惠

（資料圖片）

 

建行亞洲私人財富客戶享3個月5.68厘優惠

 

　　建行亞洲亦推新優惠，全新私人財富客戶透過分行辦理，以500萬港元以上開立3個月定存，當中首10%新資金享5.68厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率，優惠期至3月31日。至於全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬至5000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金可享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。

 

　　另外，招商永隆推出「即日快閃」定期優惠，6個月港元定存年息3.6厘，存額為1萬元至2000萬元，只適用於今日10:00-19:00以新或現有資金辦理。

 

東亞及信銀國際齊下調3個月定存息

 

　　個別銀行則下調港元定期存款利率，當中，東亞銀行下調3個月港元定存年息至3.7厘，起存額為10萬元至1000萬元，適用於全新「顯卓理財」客戶。中信銀行（國際）亦下調一般客戶3個月及6個定存息，至3.55厘及3.3厘，起存額10萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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