高息定存 | 一周高息合集，銀行高息吸客，低門檻10萬享6.18厘，3個月最高5厘

市場對美國減息預期有所降溫，部分銀行上調港元定存年息，中資行積極搶存，當中，中信銀行（國際）全線加息，3個月、6個月及12個月港元定存息分別加至3.6厘、3.4厘及3.2厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶以新資金辦理。

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建行亞洲1個月首10萬6.18厘

建行亞洲本周推出港元定期優惠，首10萬元1個月年息6.18厘，完成3個指定任務可享高息，當中包括於1月24日或之前，透過建行（港澳）手機應用程式以「e帳戶服務」開立戶口；於2月14日或之前，於網上銀行或手機銀行，申請開立證券戶口；於2月14日或之前，存入最少10萬元新資金。適用於全新客戶透過電子渠道開立「e帳戶服務」及證券戶口，首10萬元享此優惠，其餘新資金享另一定期存款利率，優惠期至本月24日。

工銀亞洲3個月最高5厘

目前3個月最高息是工銀亞洲推出的新優惠，3個月定存高達5厘年利率，存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理，優惠期至3月31日。

雖然部分銀行以高息搶存，但亦有銀行減存息。當中，創興銀行下調3個月港元定存年息至3.5厘，適用於「全新客戶特優定期存款」；在分行辦理成為「悅秀理財」客戶，並成功開立網上銀行及投資戶口，以新資金存入100萬至1000萬元。

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表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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