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高息定存 | 一周高息合集，部分銀行逆市加息，南商3個月加至3.8厘

19/01/2025

　　臨近新年，有部分本地銀行逆市上調港元定存年息，當中，南商上調3個月及4個月港元定存息至3.8厘及3.7厘，另有5個月可享3.6厘，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶，新舊客戶以新資金透過分行辦理。

 

高息定存 | 一周高息合集，部分銀行逆市加息，南商3個月加至3.8厘

（資料圖片）

 

　　若門檻較低，起存額為10萬元，南商1個月及3個月港元定存年息分別加至3厘及3.6厘，另5個月可享3.4厘，適用於「智優息定期存款」其他客戶，新舊客戶以新資金透過分行辦理。

 

　　另外，數字銀行PAO bank 6個月3.8厘下架，3個月及6個月港元定存息分別減至3.5厘及3.6厘，起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　本周，中信銀行（國際）3個月及6個月港元定存息，分別上調至3.7厘及3.45厘，起存額為10萬元，適用於CITIfirst／CITIdiamond/一般客戶。

 

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3.68厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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