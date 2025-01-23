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高息定存 | 信銀國際1個月加至3.85厘，華僑一年期3.6厘

23/01/2025

　　農曆新年將至，銀行續以高息搶存款。當中，中信銀行（國際）大幅上調1個月及2個月港元定存年息至3.85厘，起存額為10萬元，適用於CITIfirst／CITIdiamond ／一般客戶。

 

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

（資料圖片）

 

華僑188日及一年期3.6厘

 

　　華僑銀行推出港元定期存款優惠，指定客戶（身份證號碼或出生日期包含數字「8」的客戶）透過分行以新資金存入88.8萬元或以上，宏富理財客戶可享定期存款88日及188日為3.6厘，而一般個人客戶88日及188日為3.5厘。另外，該行12個月定存息亦加至3.6厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

 

　　數字銀行方面，匯立推出「GoSave 2.0」定期存款優惠，4個月港元定存年息為3.6厘，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，存額由10元至100萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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