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高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達8厘

09/02/2025

　　新年伊始，本地銀行紛紛蛇年送福，數字銀行PAObank推港元定存優惠，由周四（6日）至本月28日起推「蛇年1定發」優惠，全新個人客戶開立一個月港元定期存款，首8.8萬元存款年利率最高為8厘，優惠期至本月28日，亦指8厘年息已包括基本利率及額外利率，同時須在推廣期內開立儲蓄戶口的新客戶，儲蓄帳戶需要保留至少一年等。該行儲蓄戶口基本年息為2厘。

 

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達8厘

（資料圖片）

 

　　建行亞洲1個月港元定存高達6.18厘，起存額為10萬元，適用於全新客戶透過電子渠道開立「e帳戶服務」及證券戶口，首10萬元享此優惠，其餘新資金享另一定期存款利率。

 

　　南洋商業銀行1個月、3個月以及4個月港元定存年息分別減至3厘、3.5厘以及3.45厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理。

 

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享3.68厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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