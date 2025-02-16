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高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5.68厘，6個月3.55厘

16/02/2025

　　美國最新公布1月份通脹數據高過預期，上半年不減息的機會增，減息預期有變，近日銀行資金需求減少，部分銀行下調港元存息。目前3個月最高為5.68厘，建行亞洲推全新私人財富客戶透過分行辦理，以500萬元以上開立3個月定存，當中首10%新資金享5.68厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率；另外，全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬-5000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。

 

高息定存 | 一周高息合集，銀行3個月最高5.68厘，6個月3.55厘

（資料圖片）

 

　　在踏入蛇年後，華僑銀行繼續提供6個月3.55厘，暫為全城最高，而12月個月同為3.55厘，起存額由10萬元起，適用於公司客戶以新資金透過分行辦理。

 

大行減存息，中銀香港3個月守3厘

 

　　多間銀行下調定存息，當中，中銀香港3個月港元定存息下調0.1至3厘，6個月亦降至2.9厘，起存額由1萬元至50萬元，適用於特選出糧客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。至於起存額50萬元，中銀香港3個月及6個月定存息亦分別下調至3厘及2.9厘，適用於客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。

 

大新3個月減至最高3.5厘

 

　　大新銀行下調定存息，其中3個月定存息下調0.1至3.5厘，6個月降至3.2厘，起存額由10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理；大額定存亦同步下調0.1厘，3個月3厘、6個月2.8厘，起存額由100萬元起，適用於客戶透過分行以新資金辦理。

 

理慧銀行3個月升至3.3厘

 

　　理慧銀行Livi Bank逆市上調定存息，3個月存息達3.3厘，6個月達3.2厘，起存額由5萬元起，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。

 

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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