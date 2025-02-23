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高息定存 | 一周高息合集，3個月5厘之選有邊間？6個月最高3.55厘

23/02/2025

　　香港股市再次上揚，帶動港元資金需求，多間銀行上調定存息率。工銀亞洲3個月最高可達5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理。

 

高息定存 | 一周高息合集，3個月5厘之選有邊間？6個月最高3.55厘

（資料圖片）

 

　　目前3個月最高為5.68厘，建行亞洲推全新私人財富客戶透過分行辦理，以500萬元以上開立3個月定存，當中首10%新資金享5.68厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率；另外，全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬-5000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。至於最高6個月定存為信銀國際可達3.55厘，起存額由50萬元起。

 

東亞上調3個月存息達3.35厘

 

　　本周多間銀行上調存息，其中東亞銀行上調3個月存息0.15厘至3.35厘，6個月升至3.35厘，起存額由200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶；創興銀行亦上調3個月存息最高可達3.1厘，起存額由10萬元至50萬元，適用於新舊客戶透過分行辦理。

 

PAO bank1個月享8厘，4個月3.4厘

 

　　數字銀行亦有上調存息，當中，天星銀行3個月及6個月存息分別加至3.1厘及3.2厘，起存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　PAO bank4個月存息最高達3.4厘，起存額100元起，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，另設「蛇年1定發定期獎賞計劃」，新客戶開立1個月港幣定期存款，存款首8.8萬元可享8厘定期存款年利率。

 

6個月定存最高3.55厘，信銀與華僑看齊

 

　　信銀國際6個月港元定存年利率亦加至3.55厘，該行與華僑銀行看齊，成為全城最高的半年期存息，兩家銀行同樣是10萬元新資金起存，當中華僑銀行需「宏富理財」客戶辦理，信銀國際則毋需理財戶口。

 

高息定存 | 信銀國際3個月3.65厘50萬起存，6個月加至3.55厘新高

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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