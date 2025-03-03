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高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最高5厘

03/03/2025

　　近期香港股市好轉，本地市場對港元資金的需求增，工銀亞洲上調3個月港元定存至3.68厘，存額為150萬至300萬元，適用於全新工銀財富客戶。若以低門檻起存額1000元至10萬元，3個月港元定存最高為5厘，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理。

 

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最高5厘

（資料圖片）

 

　　另外，數字銀行天星上調3個月港元定存至3.2厘，存額為1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。理慧銀行上調6個月至3.4厘，起存額為5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。

 

　　富邦下調1個月港元定存至4.68厘，存額為10萬元至3000萬元，適用於客戶經富邦銀行兌換指定貨幣及同時開立有關指定年期之定期存款戶口，新舊資金適用。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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