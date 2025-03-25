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高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻3.5厘

25/03/2025

　　美國總統特朗普表示，將在未來幾天宣布汽車關稅，同時暗示將在下周宣布的對等關稅中給予部分國家減免。美國對外實施關稅政策疑再有改動，減息預期再度降溫，但本港銀行繼續上調定存息吸引新資金。其中，建行亞洲3個月港元定存息加至3.45厘，1個月最高達3.25厘，起存額由100萬元起，適用於全新貴賓理財客戶透過分行辦理。

 

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻3.5厘

（資料圖片）

 

建行亞洲3個月首50萬5.68厘

 

　　建行亞洲全新貴賓理財客戶以100萬-5000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金可享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率；如全新私人財富客戶透過分行辦理，以500萬元以上開立3個月定存，當中首10%新資金享5.68厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。

 

　　該行亦有上調低門檻定存息，其中3個月存息達3.15厘；2個月2.65厘；1個月2.85厘，起存額由10萬元至100萬元，適用於個人客戶以新資金經網上銀行或應用程式辦理。

 

大新下調低門檻存息，3個月達3.5厘

 

　　本港部分銀行下調定存息口。其中，大新銀行下調低門檻定存息，該行3個月存息最高達3.5厘，起存額由10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

PAO Bank1個月首8.8萬享8厘定存息

 

　　至於數字銀行PAO Bank亦有下調定存息口，該行目前提供2個月3厘；3個月存息3.2厘；4個月3.25厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。另於3月31日前，設有「蛇年1定發定期獎賞計劃」：新客戶開立1個月定期存款，存款首8.8萬元可享8厘定期存款年利率（包括基本利率及額外利率，額外利率的利息將以現金回贈方式存入）。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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