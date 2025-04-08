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關稅戰 | 宏觀經濟不確定性加劇，強積金需採避險策略

08/04/2025

　　美國總統特朗普於4月2日宣布向185個貿易夥伴加徵「對等關稅」，預定於4月9日生效，不會推遲，這一消息引發全球股市連環急挫。即將生效的「對等關稅」架構，重點為美國將對所有貿易國設定10%基準關稅，並根據貿易逆差對特定國家加徵附加稅。鑑於特朗普今次對中國徵收34%關稅稅率，中國其後作出迅速反擊，對所有美國進口商品徵收34%關稅，並對7種稀土相關物項實施出口管制。

 

　　由灰犀牛變成黑天鵝的貿易衝突席捲全球，令市場憂慮將會引發全球經濟衰退，美股上周兩日內急瀉逾一成，納指更墮技術熊市。另方面，美國多地爆發反對特朗普及馬斯克的示威活動，是特朗普1月重返白宮以來最大規模的反政府示威。

 

關稅戰 | 宏觀經濟不確定性加劇，強積金需採避險策略

由灰犀牛變成黑天鵝的貿易衝突席捲全球，令市場憂慮將會引發全球經濟衰退（AP）

 

 

市場短期或持續波動，發達國家主權債可分散風險

 

　　BCT投資總監陳嘉鴻表示，關稅政策引發的通脹壓力可能令美聯儲局維持觀望態度，直至實體經濟數據出現明顯惡化跡象。有關政策對亞洲經濟體的衝擊呈現差異：中國與越南預估將承受最大影響，而印度與澳洲則被評估為受影響程度最輕微。市場預期亞洲各央行將採取更積極的減息措施，以抵銷關稅政策對經濟增長的拖累。

 

　　他補充道，在市場波動加劇的環境下，發達國家主權債券因現時收益率顯著高於2022年水平，被視為有效的風險分散工具。該行的投資經理對主權債及企業信用債持建設性觀點，相關配置策略已自今年3月起體現於投資組合部署中。

 

關稅戰 | 宏觀經濟不確定性加劇，強積金需採避險策略

市場人士提醒，若投資年期少於三年，例如臨近退休，可考慮趁市場反彈逐步減少股票基金類投資，以規避波動風險（AP）

 

建議強積金維持原有部署，先考慮低波動穩健收益為主

 

　　日股於昨早（7日）跌穿三萬一關口，創一年半來新低。港股假期後復市亦顯著下滑，跌幅曾達一成。強積金雖擁有長期投資特性，但在市場波動加劇的環境下，成員應該適時避險，以不變應萬變，還是主動出擊呢？IPP Financial Advisers Limited董事彭永東認為，若屬中長線投資者，建議繼續原有部署，讓專業基金經理在市場恐慌中尋找具抗壓力的優質企業，把握估值回調帶來的入市機會。惟若投資者對現況感到焦慮，即使其風險取向較高，又或其投資年期少於三年，可考慮於市場反彈時逐步減少股票基金類投資，以管理整體波動風險。

 

　　泰康資產管理（香港）產品及銷售部副總裁陳浩明則認為，在關稅風險大幅上升、全球經濟面臨諸多不確定性的背景下，市場將繼續經歷不小的反覆和波動，所以應先考慮全年目標低波動穩健收益為主。

 

撰文：經濟通基金組

【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票

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