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高息定存 | 拆息續跌，單日至少9銀行減存息，部分全線跌穿3厘

07/05/2025

　　香港金管局連日來四度入市注入合共1294.02億元，令港元拆息連續兩日全線下跌，其中一個月及三個月拆息分別跌58及36個基點，為2008年以來最大下跌。今日本港至少9間銀行下調定存息率，其中，信銀國際3個月存期全線減息，目前最高為3.3厘，起存額為10萬元，另外該行12個月存期減息35點子，低於3厘。

 

高息定存 | 拆息續跌，單日至少9銀行減存息，部分全線跌穿3厘

（資料圖片）

 

　　建行亞洲亦全線下調定存息率，其中3個月存息跌15點子，目前最高為3.2厘，起存額由100萬元起，其餘年期定期存款全線失守3厘，惟全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，首10萬元仍可享1個月6.68厘，2個月5.28厘，以及3個月4.8厘高息定存。

 

　　另外，大眾銀行全線存息亦失守3厘，最大跌幅更達70點子，該行1個月存息最新僅2.2厘，起存額由1000元至10萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　在多間銀行下調存息時，數字銀行PAObank逆市上調存息，該行3個月及6個月存息均達3.4厘，起存額由100元起，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。該行另設1個月2.9厘及12個月3.1厘定存。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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