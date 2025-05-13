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高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025

　　港元拆息進一步下跌，今日多間大行下調港元存款息率。其中，中銀香港智盈理財、自在理財及其他個人客戶，3個月及6個月定存息下調0.6厘及0.5厘，該行目前3個月及6個月最高存息達2.4厘，個人客戶可透過電話銀行或分行以新舊資金辦理；該行亦提供1個月4.8厘定存，起存額由1萬元至10萬元，適用於全新客戶透過手機Apps辦理，額滿即止。

 

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

（資料圖片）

 

恒生3個月及6個月定存失守3厘

 

　　恒生銀行亦下調定存息，其中3個月及6個月定存息同步下調0.7厘至2.4厘，起存額由1萬元起，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。

 

　　另外，交銀香港全線下調3個月存息，幅度由0.3厘至0.4厘不等，該行3個月存息最高達2.4厘，起存額由100萬元起，適用於通達私人財富、通達理財及交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理快閃「網上新資金定期存款」。

 

Mox Bank新客戶10厘港元定存

 

　　數字銀行Mox推出新優惠，新客戶用邀請碼「MOXBONUS」開戶，並於開戶起計7天內開立7.5萬港元或以上的一個月的港元定期存款，即可享高達10厘定期存款年利率，優惠期至2025年5月31日。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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