高息定存 | 招商永隆上調一年期港元定存息，滙豐3個月跌穿1厘

港元拆息連日走低，多間香港銀行下調港元定存年息，滙豐下調3個月及6個月港元定存年息分別至0.9厘及1.1厘，起存額為1萬元，適用於尊尚／卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財以新資金辦理。

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南商下調1個月港元定存年息至2.3厘，存額由1000元至1000萬元，適用於「倍高息定期存款」:客戶透過網上銀行或手機Apps以兌換資金存入等值港幣1000元／分行存入等值港幣3萬元（適用於所有客戶）。

招商永隆逆市加息，12個月期加至2.05厘

招商永隆下調3個月及6個月港元定存年息分別至0.45厘及1.3厘，但上調12個月及24個月港元定存年息至1.95厘及2.05厘，存額由1萬元至50萬元以下，適用於一點通存款利率。另外，招商永隆提供即日快閃優惠，12個月達2.2厘，只適用於今日10:00-19:00以新／現有資金辦理，先到先得，額滿即止。

華僑銀行下調3個月，6個月以及12個月港元定存年息分別至1.18厘、1.88厘以及2.2厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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