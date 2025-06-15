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高息定存 | 一周高息合集，拆息走低銀行逆市升存息搶資金，港元定存5厘以上仲有咩選擇？

15/06/2025

　　港元拆息持續走低，本港銀行逆市上調存息搶長期資金，另部分銀行仍提供5厘以上高息。富融銀行設有「快閃星期一新資金」活動推廣；12個月存息達3.45厘，屬全城最高，起存額由5萬元起。客戶在2025年7月4日前，可用合資格新資金領取快閃星期一優惠，活動於每周一中午12時正至每周五中午12時正進行，搶完即止。

 

高息定存 | 一周高息合集，拆息走低銀行逆市升存息搶資金，港元定存5厘以上仲有咩選擇？

（資料圖片）

 

　　另外，富融銀行亦提供「新客專屬」年利率優惠，新客戶在2025年7月4日前，輸入邀請碼「Flash2025」開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中「新客專屬」年利率，1個月在息最高達10.88厘，起存額由5萬元起。

 

建行亞洲3個月存息5.38厘，工銀3個月5厘

 

　　建行亞洲全新「貴賓理財」客戶親臨分行以新資金開立港元或指定貨幣（包括美元、澳元、紐元、加元或英鎊）3個月定期存款，均可享高達5.38厘特惠定存年利率。另外，由即日起至2025年6月30日，全新合資格客戶透過「e賬戶服務」成功開戶，填妥網上登記表格並存入10萬元或以上資金，即可輕鬆坐享港元1個月6.68厘、2個月5.28厘或3個月4.8厘其中一項特惠港元定期存款年利率。

 

　　工銀亞洲3個月存息達5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理，先到先得。

 

星展完成投資交易7日10厘

 

　　至於7日短期定存方面，星展銀行7日存息達10厘，起存額由5萬元至50萬元起，適用於「豐盛理財客戶」透過分行客戶經理，完成指定合資格投資交易單筆交易達50萬元，再存入相同金額的新資金（即最少50萬元）即可享限時定存優惠，額滿即止。

 

　　恒生銀行六設有7日10厘定存，惟需客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財熱線或分行辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款，起存額由100萬元起。

 

　　另外，滙豐銀行尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，可享7日9厘定存，透過手機Apps或個人網上理財辦理。

 

眾安新開戶7日最高見20厘存息

 

　　數字銀行眾安ZA Bank推優惠最高可享7日20厘存息。優惠適用於「推薦好友開戶」，被推薦人使用邀請碼在香港成功開立ZA Bank儲蓄帳戶，並於成功開戶後14天內的其中一天之日終賬戶總結餘達1000元或其等值，且部分為非存款餘額，可獲一張9.9厘7天港元定存加息券，連同基本年利率共10厘。

 

　　如果被推薦人於成功開戶後14天內的其中一天之日終帳戶總結餘達20萬元或其等值，且部分為非存款餘額，7天港元定存加息券可高達19.9厘，連同基本年利率共20厘。

 

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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