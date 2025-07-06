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定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月最高達16厘，大眾推額外定存優惠

06/07/2025

　　金管局近日多次入市捍衛聯匯，本港港元拆息有所回升。不少銀行推出開戶定存優惠吸引新客戶，其中數字銀行PAObank公布，由即日起至2025年7月31日，PAObank全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬元存款可享16厘年利率，另外，全新個人合資格客戶更可享三個月港幣定存Bonus Offer，存款額為5萬至20萬元即可獲額外0.5厘定期存款年利率。

 

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌換外幣7日10厘優惠倒數最後兩天

（資料圖片）

 

　　另外，大眾銀行推出「PBHK Digi推廣」額外定期利率優惠，全新或現有PBHK Digi客戶以1萬元或以上透過Apps做3或6個月定期可額外享0.15厘年利率，推廣期由7月2日至今年底。該行目前3個月最高存息達1.15厘，6個月最高1.45厘，起存額由50萬元起，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

Mox Bank新推36個月及48個月定存，年利率2.6厘

 

　　市場預期美國9月將首次減息，今年全年減息兩次，如果想鎖定長年期定存高息，數銀Mox Bank近日推出36個月及48個月定存，其年利率可達2.6厘，起存額由1元至300萬元，客戶可透過手機Apps以新資金辦理。

 

WeLab Bank5周年推美元及港元定存最高5厘優惠

 

　　匯立銀行(WeLab Bank)表示，7月迎來5周年，推出美元及港元定期存款年利率最高5厘優惠。由即日起至7月31日，新客戶及現有客戶，開立2個月美元定存，年息最高5厘，起存額10美元。港元定存方面，由7月7日至31日，全新客戶使用指定推薦碼「WBDAY5」開立WeLab Bank帳戶，並設立1個月港元定期存款，可享5厘年利率，適用於5萬港元本金。

 

建行亞洲上調3個月港元定存年息至6.88厘

 

　　建行亞洲上調3個月港元定存年息至6.88厘，適用於全新客戶推薦計劃，每次成功推薦，雙方客戶齊享一次3個月6.88厘特惠港元定期存款年利率，固定金額：貴賓理財客戶2萬元、智選理財/一般客戶1萬元。

 

　　另外，渣打香港上調6個月港元定存年息至1.3厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶以新資金，分行辦理。

 

定期存款 | 建行亞洲上調3個月港元定存年息至6.88厘


高息定存 | PAObank推港元定存優惠，1個月最高達16厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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