定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9厘

近月港元觸發「弱方兌換保證」，金管局多番入市買港元，令本港銀行體系總結餘將於明日（17日）跌穿1000億元，降至864.29億元。港元拆息出現回升的趨勢，部分本地銀行上調定存息，招商永隆上調6個月港元定存年息至1.9厘，存額為10萬至1500萬元，適用於「即日快閃」定期優惠，只適用於今日（16日）10:00—19:00以新／現有資金辦理。

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建行亞洲上調3個月港元定存年息至1.55厘，起存額為100萬元，適用於客戶以新資金辦理。

星展上調3個月港元定存年息至1.2厘，起存額為5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新／舊資金辦理；「豐盛理財新客戶定存優惠」網上定期存款專屬優惠，全新或晉升客戶透過網上理財或Apps以新資金100萬—1000萬元開立3個月定期，可額外享0.1%年利率。

數字銀行Mox Bank上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至0.7厘、1.4厘及1.8厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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