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定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，PAObank一個月高達16厘最後衝刺

03/08/2025

　　多間本地銀行下調港元定存年息，信銀國際下調6個月及12個月港元定存分別至1.75厘及2.05厘，起存額為10萬元，客戶可以新資金辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，PAObank一個月高達16厘最後衝刺

（資料圖片）

 

　　華僑6個月港元定存達1.88厘，起存額為100萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理，而較低門檻，存額由10萬元至低於100萬元，6個月港元定存則為1.8厘。

 

　　但亦有銀行逆市推出高息吸客，數字銀行PAObank的5周年優惠，包括一款16厘港元定存年利率，這優惠第二次延續，最新延至8月31日到期，而該行網站強調是「終極加推」。

 

　　全新個人合資格客戶，使用推定推薦碼開戶後，3個工作天內會在APP內定期版面，顯示1個月港元定期存款16厘優惠，適用於存款首5萬港元。

 

定期存款 | 恒生升6個月存息至1.2厘，招商永隆快閃1.7厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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