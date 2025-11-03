  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

定期存款 | PAObank推新客一個月港元定存16厘，恒生3個月加至3.1厘

03/11/2025

　　港元拆息普遍向下，但部分本地銀行上調港元定存年息，以吸納更多港元資金，恒生銀行分別上調3個月及6個月港元定存年息0.4厘及0.1厘，至3.1厘及2.7厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。

 

定期存款 | PAObank推新客一個月港元定存16厘，恒生3個月加至3.1厘

（資料圖片）

　　

　　中銀香港均上調3個月及6個月港元定存年息0.1厘，至2.8厘及2.6厘，起存額為300萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

　　數字銀行PAObank表示，由即日起至2025年11月30日，全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬元即可享16厘年利率高息優惠。

 

　　另外，理慧銀行3個月及4個月港元定存均加0.2厘，至2.8厘及2.9厘，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，起存額5萬元，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

01211

比亞迪股份

97.100

異動股

00998

中信銀行

7.400

異動股

02828

恒生中國企業

93.620

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01211 比亞迪股份
  • 97.100
  • 00998 中信銀行
  • 7.400
  • 02828 恒生中國企業
  • 93.620
  • 01707 致浩達控股
  • 0.048
  • 03708 中國供應鏈產業
  • 0.032
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.460
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.040
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 79.650
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.960
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 29.860
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 02628 中國人壽
  • 24.700
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.400
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
報章貼士
  • 00939 建設銀行
  • 8.050
  • 目標︰$9.10
  • 01299 友邦保險
  • 79.650
  • 目標︰$88.00
  • 01308 海豐國際
  • 30.400
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/11/2025 16:45  《盤後部署》科指領跌恒指失守二萬六，和黃醫藥現價仍值博

04/11/2025 16:12  恒指全日反覆，午後回軟收跌205點收報25952，科技股走弱

04/11/2025 17:09  【新股上市】小馬智行跟隨美股定價護盤，專家預告走勢被動難有驚喜

04/11/2025 17:42  警方凍結陳志涉及的太子集團相關資產，市值27.5億港元

04/11/2025 17:42  【人行操作】人行時隔九個月重啟國債買賣操作，單向淨買入200億元

04/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３２億元，買中海油沽阿里

04/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】中金富瑞升友邦目標逾一成，大行續撐老鋪黃金周大福

04/11/2025 16:24  《財資快訊》美電穩報７﹒７７３１，隔夜拆息較上日軟至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 星巴克中國業務六成售博裕資本，阿里千問AI投資賽奪冠新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪｜洪灝：A股倍升股只看不買，黃金泡沫與比特幣的買入時點（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

打得一拳開，招得百拳來
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

Insider實踐多年的內衣保養術！學懂這5大守則，讓心愛的內衣也可以青春常駐！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀精緻淮揚菜館推出大閘宴！清蒸六両重江蘇爆膏大閘蟹、揚州蘿蔔扣花膠承襲揚州宴席品味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
靜觀心靈：石壁宿舍的成長故事
人氣文章
中醫八字五行治療高血壓｜突發病例分析、飲食調理建議新文章
人氣文章
前列腺肥大的迷思：會有甚麼症狀？唔做手術得唔得？有甚麼藥物可以治療？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 18:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/11/2025
金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美峰會留下政治議題明年談

04/11/2025 14:50

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處