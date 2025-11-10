定期存款 | 富融推雙11快閃定存優惠，一周港元定存年息高達11.11厘

港元拆息普遍下跌，但部分本地銀行仍上調港元定存年息來搶佔更多港元資金，富融推「快閃星期一每周定存」活動推廣，1周港元定存年息高達11.11厘，適用於客戶以合資格新資金1萬即可搶優惠，每人限搶1份。

（資料圖片）

花旗3個月定存加至3.6厘，6個月2.9厘

花旗上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘分別至3.6厘及2.9厘，存額由5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。

星展亦上調2個月及3個月港元定存0.75厘及0.2厘，分別至2.75厘及2.7厘，起存額為5萬元，適用於客戶透過網上銀行以舊資金辦理。

南商推多元配置優惠，2個月高達3.08厘

南商1個月及2個月港元定存年息高達2.88厘及3.08厘，存額由10萬元至300萬元，適用於「多元配置．多元賞息」：合資格客戶於推廣期內成功認購基金或股票掛勾產品或一手巿場債券或投保人壽保險即可享有定期優惠。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

