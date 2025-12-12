稅貸攻略 | 本地銀行出招吸稅貸客，傳統銀行實際年利率低至1厘硬撼數銀0.65厘，兼送現金回贈

稅季再臨，本地銀行紛紛推出不同稅貸優惠，以吸引希望「借平息」交稅的市民，爭奪市場份額。有本地銀行出招吸客，其稅貸實際年利率低至1%，更有數字銀行稅季貸款優惠實際年利率低至0.65%。

東亞稅季貸款實際年利率低至1%

東亞銀行稅季貸款實際年利率低至1%，成功申請及提取稅季貸款，現金回贈高達12999元，包括現金回贈10199元、透過東亞手機銀行申請專享早鳥優惠高達1000元現金回贈、全新貸款客戶或2020-2024年度稅季貸款客戶高達800元現金回贈，以及專業人士或公務員享有高達1000元現金回贈。靈活還款期長達60個月，貸款額高達400萬元（月薪16倍）。

中銀推出分期「易達錢」稅季貸款優惠，中銀分期「易達錢」稅季貸款的最高貸款額為400萬元或月薪18倍（以較低者為準），還款期長達60個月。客戶在優惠期成功申請稅季貸款並於明年2月28日或之前提取貸款，可享實際年利率低至1.38%及高達1.28萬元現金回贈。新私人貸款客戶提取稅季貸款10萬元或以上，不論還款年期，可享首2萬元貸款額全期「0」息優惠；如同時為該行的新「出糧戶口」客戶，更可享首5萬元貸款額全期「0」息優惠。

大新銀行實際年利率低至1.18%

大新銀行推出交稅「快應錢」稅貸優惠，本年度交稅「快應錢」可借高達200萬元或月薪14倍（以較低者為準），實際年利率低至1.18%，還款期由6個月至24個月。特惠客戶成功申請交稅「快應錢」並符合指定條件，可享低至1.18厘實際年利率以及高達13888元現金回贈。

恒生銀行推出「稅安心」稅季貸款，實際年利率低至1.68%，貸款額高達300萬元或月薪18倍（以較低者為準），貸款金額最低為5000元，客戶可選擇12、18或24個月之還款期。

華僑銀行稅貸實際年利率最低1.38%

華僑銀行稅貸實際年利率最低1.38%，貸款額高達300萬元或月薪12倍（以較低者為準），全新華僑銀行「宏富理財」客戶成功申請及成功提取貸款送高達11300元現金回贈，包括高達10000元現金回贈、500元Apple Store禮品卡及額外800元Apple Store禮品卡。

星展稅季貸款實際年利率低至1.88%，貸款額高達月薪20倍或200萬元（以較低者為準），還款期12個月至24個月，成功申請送高達7000元獎賞。

WeLab Bank實際年利率低至0.65%

數字銀行方面，Mox推出稅季貸款，實際年利率低至1.18%，成功申請指定貸款更享高達13888元現金獎賞。Mox App內即時提供專屬實際年利率；靈活自選3至60個月還款期；貸款額高達200萬元。

螞蟻銀行（香港）推出稅務分期貸款計劃，實際年利率低至1.11%，計及現金獎賞後更可低至0.68厘；提供12期、18期和24期還款期。申請稅貸更可獲獎賞，以貸款額150萬元為例，選擇12或18個月還款期可獲3500元現金獎賞，若選擇24個月還款期，現金獎賞高達6000元。其他貸款金額亦有相對應的現金回贈，而貸款額由20萬元起。用戶可透過AlipayHK App前往螞蟻銀行小程式即可完成整個申請過程；優惠推廣期至今年年底。

WeLab Bank稅貸實際年利率低至0.65%，WeLab Bank客戶凡成功申請私人貸款及獲批貸款金額150001元或以上，及還款期為24個月或以上，並於批核後7日內提取貸款，私人分期貸款申請人可享高達18888元現金回贈。

撰文：經濟通採訪組

