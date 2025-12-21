定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加存息3個月重上3厘，富融銀行續推14天25厘吸客

近期港元拆息有所回升，部分本地銀行上調港元定存年息，以吸納更多港元資金，中銀香港3個月港元定存息上調0.3厘至3厘，6個月亦加至2.8厘，起存額為50萬元，適用於客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。特選客戶3個月及6個月分別達3.1厘及2.9厘。

交銀香港3個月加至2.9厘，信銀國際最高3厘

交銀香港上調3個月港元定存年息0.1厘至2.9厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」:通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。

中信銀行（國際）亦上調3個月港元定存年息0.15厘至3厘，存額為10萬元至50萬元以下，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理。

大新銀行上調3個月及6個月港元定存年息0.1厘均至2.9厘，存額由10萬元至50萬元，全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

富融銀行推14天港元定存年息高達25厘

富融銀行推出「快閃星期一新客戶」活動推廣，新客戶在2026年2月8日前，輸入特定邀請碼開立戶口並存入新資金5萬元，即可享Flash Monday中「新客專屬」的年利率25厘的14天定期存款。

表列各大銀行定存息率：

撰文：經濟通採訪組

