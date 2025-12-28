  • 會員
定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推一周快閃10厘高息，華僑銀行3個月最高3.3厘

28/12/2025

　　本地銀行搶年結資金，數字銀行PAObank趁平安夜佳節，推出2025終極快閃優惠。由即日起至12月31日，個人客戶只須存入新資金並敍造7天港元定期存款，即可享10厘限時高息年利率，PAObank聖誕快車「門票」低至100港元或15美元，存款金額最多更可達800萬港元。

 

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推一周快閃10厘高息，華僑銀行3個月最高3.3厘

（資料圖片）

 

PAObank一個月港元定存高達18厘

 

　　PAObank亦推出一個月定存優惠，當中新客戶輸入推薦碼開立個人儲蓄戶口，並做一個月港元定期，即可享16厘年利率；「開戶迎新大激賞」客戶推薦活動推廣方面，合資格之被推薦人以專屬推薦碼成功開立全新個人帳戶，即可以18厘之年利率，購買「一個月港元定期存款」產品。此特惠產品之適用存款金額為100元至5萬元，推廣期至今年底。

 

　　另外，匯立上調一個月港元定存2厘至2.5厘，起存額為25元，適用於「GoSave 2.0」定期存款，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。

 

華僑銀行1個月3.1厘，3個月最高3.3厘

 

　　OCBC華僑銀行香港推出港元定存特惠年利率，一個月港元定存息達3.1厘，2個月達3厘，起存額10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。另外，全新宏富理財客戶開立新資金100萬港元或以上定存，3個月可享3.3厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

