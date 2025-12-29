  • 會員
定期存款 | 華僑上調1個月港元定存年息至3.1厘，匯立3個月最高3厘

29/12/2025

　　臨近年尾，本地銀行上調港元定存年息，以吸納更多港元資金，匯立1個月及3個月港元定存年息均達3厘，存額為10元至50萬元，適用於「GoSave 2.0」定期存款特選客戶：新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理；另18個月可享2.35厘。

 

定期存款 | 華僑上調1個月港元定存年息至3.1厘，匯立3個月最高3厘

（資料圖片）

 

華僑上調一個月定存息至3.1厘

 

　　華僑上調1個月港元定存年息0.42厘至3.1厘，另推2個月3厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。信銀國際亦上調1個月港元定存0.33厘至3.08厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶，透過電子渠道辦理。

 

恒生下調3及6個月至2.9厘及2.5厘

 

　　恒生銀行均下調3個月及6個月港元定存年息0.1厘分別至2.9厘及2.5厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

