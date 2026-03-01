定期存款 | 一周定存合集，星展6厘高息港元定存尾班車，恒生一周5厘

部分本地銀行高息港元定存優惠快到期，當中，星展全新豐盛理財客戶於2月28日前經手機Apps開立戶口，輸入優惠碼「PM05」並存入新資金100萬至800萬元，2個月定期可享6厘年利率，額滿即止，優惠期至3月31日。

恒生一周港元定存年息高達5厘，起存額為1萬元，適用於優越私人理財／或優越理財戶口「外幣定存年利率」綜合戶口客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財熱線或分行辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款，優惠期至3月31日。

數字銀行PAObank的低門檻15厘定存，亦進入倒數階段。PAObank一個月港元定存年息高達15厘，存額由100元至5萬元，適用於合資格之被推薦人於推廣期成功開戶後，並開立1個月港元定期存款，首5萬元可享15厘年利率，優惠期至2月28日。

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

表列各大銀行定存息率：

撰文：經濟通採訪組

