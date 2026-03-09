定期存款 | 銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘

在中東局勢緊張下，美國與以色列對伊朗的戰爭導致油價飆升，霍爾木茲海峽航運中斷，推升全球能源成本與通脹壓力，本港銀行以高息吸短期避險資金。

富融銀行7天存款期21.3厘，2周最高25厘

數字銀行富融銀行（Fusion Bank）推出全新客戶優惠，適用於被推薦開戶，用戶在使用邀請碼開戶後會獲得一張20厘定期加息券，適用於1星期港元定存，加上基本年利率1.3厘，合共為21.3厘。存款金額為1萬元至10萬元。

另外，富融銀行全新客戶於今年5月3日前，輸入邀請碼「Flash2026」開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中《新客專屬》2周港元定存年利率25厘（該活動不適用於內地訪港旅客）。

匯立銀行一周港元定存年息高達20厘

匯立銀行（WeLab Bank）一周港元定存年息高達20厘，存額由1萬元至10萬元，適用於新人專享高息定期」優惠，新客戶透過「微信公眾號」或「好友分享」獲取推薦碼成功開戶後即享高息定期優惠。

信銀國際新推15厘「搶息大抽獎」

中信銀行（國際）推高息定存，不限新舊客戶，即日起至2026年3月20日，每10萬港元合資格新資金可獲取一次抽獎機會，可贏得最多10%額外年利率的加息券，加息券可於同一戶口疊加使用，可累積享15厘額外年利率，存款期是1星期。

另外，中信銀行（國際）下調1個月港元定存年息至2.05厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶，透過電子渠道辦理。

表列各大銀行定存息率：

撰文：經濟通採訪組

