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定期存款 | 一周定存合集，匯立推港元定存優惠3個月最高2.55厘，螞蟻銀行兩年期定存2.3厘

19/04/2026

　　全球地緣政治不確定性加劇，美國聯儲局減息步伐受制下，本港定存息口整體回落，惟多間數字銀行逆市搶客，推出全新定存優惠吸引新資金。其中，WeLab Bank匯立銀行近日推出新的港元定存優惠，3個月、6個月、7個月及12個月定存息分別達2.55厘、2.4厘、2.42厘及2.42厘，起存額由10至25元不等，惟相關優惠僅提供予特選客戶。如一般客戶的3個月存息則為2.2厘，6個月、7個月，以及12個月存息則與特選客戶相同。

 

定期存款 | 一周定存合集，匯立推港元定存優惠3個月最高2.55厘，螞蟻銀行兩年期定存2.3厘

（資料圖片）

 

螞蟻銀行24個月2.3厘

 

　　有別於一般一年內到期的定存，數字銀行螞蟻銀行提供18個月2.3厘，以及24個月2.3厘定存，起存額1元起，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理。另外，該銀行亦提供3個月1.8厘、6個月2.2厘定存。

 

富融銀行7日21厘

 

　　短期7日定存方面，數字銀行富融銀行（Fusion Bank）推出全新客戶優惠，適用於被推薦開戶，用戶在使用邀請碼開戶後會獲得一張20厘定期加息券，適用於1星期港元定存，加上基本年利率1厘，合共為21厘。存款金額為1萬元至10萬元。

 

建行亞洲3個月6.88厘仍屬全城最高

 

　　至於3個月定存全城最高仍屬建行亞洲，該行3個月存息最高達6.88厘，起存額由1萬元至50萬元，適用於全新或晉身成為私人財富客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬元）開立3個月定期存款；而全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶並完成開立證券戶口，以定額5萬元開立定存可享一次性3個月5.88厘定存。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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