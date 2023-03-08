「米羅的詩想日常」：一探Joan Miró如何將日常化為詩意符號，感受童心未泯的世界！

「童趣」一般理解是漫不經心，自然流露，放在嚴肅藝術創作上，則泛指大智若愚、一揮而就的風格，創作者背後功底與視野卻足以讓人琢磨良久，甚至花一生去領悟，然後會心微笑——we see what we know，放諸意識或潛意識上，這或許也是某種觀者自照。

這是觀賞米羅回顧展《米羅的詩想日常》90多件作品予我最銘心的迴響。多年前遊巴塞隆拿，遊訪Parc de Montjuic山丘上的米羅基金會美術館(Fundació Joan Miró，巴塞隆拿人稱它「來自米羅的禮物」），興奮程度不輸Figueres的達利劇院美術館(Teatre-Museu Dalí)，連同畢加索，西班牙式primary colours與想像徹底給他們三位玩個天翻地覆。

米羅(1893-1983)創作涵蓋素描、版畫、繪畫、雕刻、編織，串連著他不竭地透過觸覺，去感受物體輪廓的綜合成果，而非單一視覺提煉，加上經歷野獸派、寫實主義、立體派及達達主義的洗禮，很多人歸類他為抽象派，但或者更可辨識為超現實，當中一些作品更感受到中國畫筆觸，或筆氣，都是那個時代偶然跨文化碰撞所致。

下頁：更多米羅作品