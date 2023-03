「米羅的詩想日常」：一探Joan Miró如何將日常化為詩意符號，感受童心未泯的世界！

「童趣」一般理解是漫不經心,自然流露,放在嚴肅藝術創作上,則泛指大智若愚、一揮而就的風格,創作者背後功底與視野卻足以讓人琢磨良久,甚至花一生去領悟,然後會心微笑——we see what we know,放諸意識或潛意識上,這或許也是某種觀者自照。

