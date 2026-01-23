26,756.83
+126.87
(+0.48%)
26,760
+114
(+0.43%)
高水3
9,157.71
+43.41
(+0.48%)
5,776.76
+14.32
(+0.25%)
1,080.62億
4,137.72
+15.14
(+0.367%)
4,717.81
-5.90
(-0.125%)
14,383.92
+56.87
(+0.397%)
2,649.55
-21.37
(-0.80%)
89,707.4700
+147.7900
(0.165%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9290
恒生指數
26,756.83
+126.87
(+0.48%)
期指
高水3
26,760
+114
(+0.43%)
國企指數
9,157.71
+43.41
(+0.48%)
科技指數
5,776.76
+14.32
(+0.25%)
大市成交
1,080.62億
股票
925.12億
(85.611%)
窩輪
51.48億
(4.764%)
牛熊證
104.01億
(9.625%)
23/01/2026 11:07
可賣空股票總成交
2,080.55億
主板賣空
353.83億
(17.007%)
22/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,244.54億
4,137.72
+15.14
(+0.367%)
滬深300
4,717.81
-5.90
(-0.125%)
深証成指
14,383.92
+56.87
(+0.397%)
MSCI中國A50
2,649.55
-21.37
(-0.80%)
比特幣
資料由Binance提供
89,707.4700
+147.7900
(0.165%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9290
即市人氣股
09992 泡泡瑪特00100 MINIMAX-WP00941 中國移動00006 電能實業00008 電訊盈科02259 紫金黃金國際
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,707.47
+147.79
+0.165%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,954.9900
+2.2900
+0.078%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
69.1300
+0.9300
+1.364%
23/01/2026 11:05
NZD 紐元/美元
0.5908
-0.0008
-0.132%
EUR 歐元/美元
1.1746
-0.0008
-0.066%
TWD 美元/新台幣
31.5630
-0.0210
-0.066%
23/01/2026 11:05
