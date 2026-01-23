23/01/2026 10:02

▷ 惠理基金指全球風險資產估值偏高

▷ 拉丁美洲及中東局勢列主要不確定因素

▷ 中港股票估值略高於歷史均值 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道23日專訊》惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣近日發表文章指，全球風險資產在年初延續強勁動能，儘管估值水平偏高，市場持倉亦顯得較為擁擠，反映市場一方面保持流動性；但同時亦對地緣政治及政策風險的敏感度上升。拉丁美洲及中東地區的緊張局勢仍是主要不確定因素，而市場情緒偏向樂觀並冷待風險的取態，亦值得投資者保持審慎。*中港股票估值略高於歷史均值，但整體仍屬合理區間*儘管全球股票市場估值普遍處於偏高水平，市場情緒及持倉亦顯得相當擁擠，但在流動性仍具支持性下，今年開首以來全球股市動能依然強勁。地緣政治風險持續高企，市場關注焦點轉向至委內瑞拉及伊朗的相關局勢之上。然而，市場對潛在風險的警覺性似乎有所下降，因此投資者需對此保持審慎。中港股票目前的估值略高於歷史平均水平，但整體仍屬合理區間；不過，中國宏觀數據表現仍然參差，其中服務業PMI低過預期，而房地產市場偏軟亦對整體氣氛造成一定影響。內地消費復甦依然疲弱，企業整體盈利亦尚未明顯觸底。經濟及股市預計將延續「K型復甦」走勢，並且具有增長動能的板塊有望繼續表現領先市場。*A股市場動能有所回升，惟聚焦AI、原材料及醫健等板塊*在人民幣走強的支持下，中國A股市場動能有所回升。人民銀行容許人民幣逐步升值，有助支持內需並改善市場信心。此舉對中國A股亦屬正面訊號，在科技自主與國產化相關政策的支持下，海外投資者對中國科技板塊的興趣亦得以進一步提升。然而，由於整體股市估值並不便宜，加上宏觀經濟環境仍有待改善，投資者持續聚焦於盈利能見度較高及具可持續增長潛力的板塊，例如人工智能/科技、原材料及醫療保健；相反，市場對消費板塊的投資意欲依然低迷。隨著內需復甦需時，上述板塊表現分化的情況料將持續一段時間。*韓股波動及板塊輪動料更頻繁，東南亞市場現初步轉機*鍾慧欣認為，北亞市場估值已明顯拉高，儘管盈利預期亦有所上調；相比之下，東南亞市場因政治不確定性及經濟增長疑慮，估值仍處於偏低水平。南韓受惠於記憶體產業比預期更強的一個上升周期，以及機械人技術取得最新突破等因素，今年開首以來表現領先亞洲市場；然而，除了記憶體及機械人板塊外，其餘南韓股市板塊已開始出現獲利回吐，預期市場波動及板塊輪動將更為頻繁。台灣股市成為全球估值第三高的市場，僅次於美國及印度，當中不少個股股價已反映出一個「完美增長」的情境，同時近期亦開始見到高估值、非台積電相關的股票出現獲利回吐。東南亞市場出現初步轉機的跡象，在美國關稅議題出現正面進展及區內政治局勢見底的背景下，資金開始回流至該區市場，惟市場情緒仍需更多時間才能夠全面修復。*亞洲以外新興市場估值偏高，日股波動性料增加*日本首相高市早苗提出解散眾議院並舉行提前大選的構想，帶動當地股市上升，同時推動美元兌日圓升至接近160水平，文章認為或會因而增加日本央行干預匯市的可能性。日圓偏弱有利日本的出口企業，而當地債券收益率上升則支持日本銀行股表現；惟隨著日本股市估值進一步上升，市場波動性相信亦會有所增加。至於亞洲以外的新興市場估值已趨向偏高，而地緣政治風險仍是最大隱憂，特別是拉丁美洲及中東局勢發展現時存在高度的不確定性。*債市存續期風險上升，亞洲高收益債違約風險仍偏低*固定收益方面，亞洲投資級別債券信貸息差目前處於極低水平。隨著美國司法部傳召美聯儲主席鮑威爾，市場對美聯儲能否保持獨立性的關注升溫，美國國債孳息曲線亦可能會變得更加趨陡。相關事件亦為下一任美聯儲主席的減息路徑增添不確定性，並導致債券市場的存續期風險上升；市場目前預期在鮑威爾任期於5月屆滿前，美聯儲都不會再度減息，令美國國債收益率上行的風險逐步增加。亞洲高收益債券息差持續處於遠低於歷史平均的水平，不過目前仍較美國高收益債的息差為高。在新債供應有限的情況下，投資者於爭取收益的環境中集中追逐少數的高收益債券發行商；儘管估值偏高，但隨著區內企業再融資的進展改善，相關債券的違約風險仍然偏低。*中長線仍看好黃金，惟波動性料進一步上升*隨著拉丁美洲及伊朗地緣政治風險升溫，加上市場對美聯儲獨立性的憂慮加劇，金價再度向上突破。從中長線角度而言，仍看好黃金作為「貨幣貶值交易」中的重要資產，並有助投資者分散美國國債及美元資產的風險。各國央行持續增加黃金儲備以分散外匯儲備配置；然而，由於投機性的長倉急促增加，預期金價波動性亦將進一步上升。鍾氏指出，相較單一資產或傳統平衡組合，多元資產策略能提供較低的波動性。然而，近期股票、企業債，以及商品等風險資產間的相關性顯著上升。在當前市況充滿著不明朗因素的前提下，穩定的收益來源將成為投資回報的關鍵驅動力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。