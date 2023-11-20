  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】AI界「奧本海默」？道德資本之爭難解

20/11/2023

　　是「史上最快回力鏢」，還是AI界的「奧本海默」？無論周六遭董事會「炒魷」的首席執行官Sam Altman是光速復職，還是決心另起爐灶或另覓枝頭，今次舉世震驚的OpenAI人事「政變」鬧劇，都再次展示曠古未解的道德、資本之爭難題。

「我現在成了死神，世界的毀滅者」

　　當「原子彈之父」奧本海默，在廣島、長崎原爆後20年（1965年），引述「我現在成了死神，世界的毀滅者」的經文道出心聲；20年後（2053年），58歲的Sam Altman會否因可能的倫理敗壞、廣泛失業、私隱監控乃至機器人大戰，而發出同樣的感慨？


　　但眼下，周日（19日）脖掛訪客牌出現在OpenAI總部的他，以近乎「哀的美敦書（最後通牒）」的語氣發推稱，「這是我第一次也是最後一次戴著它」，夾雜OpenAI董事會在眾多投資者壓力下原則上同意辭職的消息，似令喬布斯時隔12年回歸蘋果的紀錄光速刷新。

 

Sam Altman周日手持訪客牌，指「這是我第一次也是最後一次戴著它」。(Sam Altman Twitter)


　　似乎是以首席科學家Ilya Sutskever為首的「初心派」，和以Sam Altman為首的「激進派」之爭引發的人事地震，真實秘辛至今成謎。問問ChatGPT，其列舉的「迅速炒魷」的六大假設原因包括：效能表現、法律或道德、人際和管理、戰略分歧、外部因素、個人原因；而OpenAI董事會指稱Sam Altman「並非持續坦誠」，就正正指向戰略分歧。

Geek實有野心，AI教父警告失控威脅

　　何為分歧？顯而易見，作為首席執行官的Sam Altman儘管看起來十分「Geek」，但實際卻野心勃勃。就在剛結束的APEC峰會小組分享上，他表示，如果人類想繁榮「千萬年、億萬年」，就需要技術，並無需對未來幾代AI模型進行嚴格監管。他並透露，OpenAI正在開發GPT-5。


　　而就在遭「炒魷」的前幾周，Sam Altman據報為其全新的「Tigris（或為致敬人類首個文明的發源地）」項目奔走中東，向沙特、軟銀等尋求數百億美元資金，開發可跟英偉達、蘋果競爭的人工智能硬件設備。

 

「AI教父」Geoffrey Hinton多次警告，AI能讀懂人類的潛藏語義，並可能通過重寫代碼來自我修改。


　　與之相反，Ilya Sutskever卻認為，「建立一個你不知道如何控制的超級AI將是巨大錯誤」；其師從多年的碩士、博士恩師，有「AI教父」稱號的75歲Geoffrey Hinton，更多次警告，AI能讀懂人類的潛藏語義，並可能通過重寫代碼來自我修改，警告控制AI為時已晚。

反逼宮董事會，未來或引入雙重股權

　　倘若今次「政變」鬧劇真的關乎對未來AI安全之爭，那麼在資本面前，佔據道德高地的董事會似不堪一擊。主要股東微軟、Thrive Capital雙雙反對董事會的決定，而Sam Altman據報開價指，若要他重新回歸，需改組董事會，並提名跟自己老友鬼鬼的Airbnb執行長Brian Chesky等人加入。


　　事實上，創始人跟董事會之爭，可謂硅谷的傳統戲碼，從喬布斯遭逐出蘋果，到Uber共同創辦人Travis Kalanick、Twitter創辦人Jack Dorsey遭逼宮辭職，例子比比皆是。鑒於此，谷歌、臉書（現Meta）當年上市時都採用雙重股權結構，以防止創始人的控制權旁落。


　　假設Sam Altman借今次董事會「炒魷」事件成功「反逼宮」，早前計劃中的員工股票發售會否賦予其超級投票權？而未來ChatGPT的發展在追求利潤的資本推波助瀾下會否激進失控？AI界的「奧本海默」隨時是最暗黑詛咒。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

147.200

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 146.800
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.000
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.880
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.800
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.600
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 102.000
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.740
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 164.000
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台預告本周氣溫再跌！有東北季候風？驚蟄咩天氣？邊日最凍、落雨？即睇未來9日天氣預測 2
人氣文章

Member Zone

全新etnet健康網購 落單即送保健品！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】Swiftonomics引爆星洲，啟示盛事經濟
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

元宵佳節精選美酒！濃郁甜美的赤霞珠紅酒、以Jim Beam調配一杯經典Bourbon Old Fashioned 1
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

率先試！上環全新廚師發辦！港台星廚坐鎮主理Omakase：必食魚香脂香吞拿魚三食、鮮味滿瀉海膽花雕蟹、炭烤星鰻天婦羅
人氣文章

Beauty

居家訓練的好伙伴！IKEA全新DAJLIEN系列：以柔和繽紛的啞鈴、瑜珈墊、踏板，把運動融入日常生活之中
健康好人生 Health Channel
人氣文章
72歲《包青天》金超群自爆為拍劇20年來不行房原因！曾患腦瘤影響語言及行動！即睇12個腦瘤常見症狀
人氣文章
港女出風癩後喉嚨常異物感！連飲水都吞嚥困難！屢求醫食藥無改善，懷疑患上這一種病
人氣文章
全球最佳醫院排行榜2024出爐！香港250強不入？這兩個地方包辦Top 5！亞洲第一醫院在哪裏？即睇全球及亞洲Top 10醫院
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金