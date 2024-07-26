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大行報告 | 友邦、平保、啤酒股、本地銀行股及香港電訊最新評級目標價

26/07/2024

．三大行齊降友邦(01299)目標價，當中大摩由94元削至86元

花旗平保(02318)目標價由52.6元微降至52.5元，維持買入評級

花旗點評本地銀行股，中銀香港(02388)、恒生(00011)及東亞(00023)均下降目標價

 

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