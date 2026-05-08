大行報告 | 摩通牛看匯控$182創科$176，大摩升潤地目標至$42.6
08/05/2026
．摩通牛看滙控(00005)182元，創科(00669)看176元
．大摩升潤地(01109)目標至42.6元，維持超配評級
．星展升中銀香港(02388)目標價看48.9元
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 14:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2026 14:35
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